محافظ بني سويف يوجه بصرف مساعدات لبعض الحالات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا

عقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اللقاء الأسبوعي المفتوح مع المواطنين، بحضور القيادات التنفيذية المعنية، لمناقشة الشكاوى والمطالب المقدمة من المواطنين والعمل على اتخاذ إجراءات عاجلة لحلها، حيث شهد اللقاء الذي عُقد"اليوم" بحث مجموعة من المطالب التي تتعلق بقطاعات خدمية حيوية، فضلا عن بعض المطالب الشخصية لمواطنين يمرون بظروف اجتماعية خاصة.

حيث استمع لمطلب أحد المواطنين _مقيم بمدينة بني سويف_ يلتمس التدخل لمساعدته في إجراء عملية تثبيت المفصل الحرقفي، بعد إجرائه عملية سابقة بالحوض، خاصة وأنه غير مستفيد من منظومة الخدمات بالتأمين الصحي ويطلب إجرائها على نفقة الدولة،حيث كلف المحافظ مسؤولى الصحة باتخاذ ما يلزم من إجراءات وتنسيقيات لعرضه على اللجنة الثلاثية والسير في الإجراءات المطلوبة لاستصدار قرار بعلاجه على نفقة الدولة

وجه المحافظ بإحالة شكوى _للتفتيش المالي والإداري_ تقدم به مواطن من مركز اهناسيا، يتضرر فيها من مسؤولى التنظيم بمجلس قروي النويرة ، بسبب إصدارهم رخصة مخالفة "لمنزل" لخريطة التخطيط العمراني ، وصدر بشأنه قرار إزالة للتعدي على خط التنظيم بأحد الشوارع بقرية منشأة كساب، حيث تم تكليف الإدارة العامة للتتفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة ببحث الموضوع وإعداد مذكرة وافية لتحديد أوجه المسؤولية والتقصير واتخاذ ما يلزم من إجراء قانوني في ضوء مذكرة وتقرير التفتيش المالي والإداري

وكلف المحافظ مسؤولى التضامن الاجتماعي باتخاذ اللازم نحو تسهيل ومتابعة إجراءات استخراج فيزا تكافل وكرامة لإحدى الحالات الإنسانية" أرملة من مركز بني سويف"مراعاة لظروفها المادية والاجتماعية ، خاصة وأنها تعول 3 أطفال في مراحل التعليم المختلفة بعد وفاة زوجها ، بالإضافة إلى صرف إعانة عاجلة من صندوق المحافظة ، بالتوازي مع صرف مساعدة مالية من التضامن على مدار 6 أشهر

وقرر المحافظ صرف إعانة عاجلة لإحدى السيدات التي تعاني من مرض مزمن وزوجها مصاب بفشل كلوي وغير قادر على العمل ، حيث كلف التضامن بصرف مساعدات شهرية على دفعات، والتنسيق مع الجمعيات الأهلية لتوفير بعض المساعدات العينية والمواد الغذائية وإدراجها ضمن المساعدات الموسمية مادية وعينية التي يتم تقديمها بالتعاون والتنسيق بين التضامن والمجتمع المدني