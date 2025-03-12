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الخميس 13 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

كلب يلتهم أجزاء من جسد صاحبه المتوفى منذ عدة أيام بالسيدة زينب

ارشيفيه
ارشيفيه
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التهم كلب أجزاء من جسد صاحبه المتوفى منذ غدة أيام داخل شقته بمنطقة السيدة زينب.

تلقى قسم شرطة السيدة زينب، بلاغًا من أحد الأشخاص يفيد بعثوره على أشلاء شقيقه داخل شقة يقيم بها، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة.

وعثر على جثة عامل عمره 41 سنة، متوفى وعلى جسده آثار نهش حيواني، كما وجد الكلب الخاص به جواره وعلى فمه دماء وقطع لحم، وبعمل التحريات تبين أن المتوفى كان يقيم بمفرده بعد انفصاله عن زوجته وتوفى وفاة طبيعية نتيجة إصابته بمرض السكر، ونتيجة لجوع الكلب قام بنهش جسده.


ونقلت أجهزة الأمن الجثمان إلى مشرحة زينهم، ويستمع رجال المباحث لأقوال الشهود وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

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