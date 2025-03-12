"إيمان كريم" : اختيار محافظات "أيدينا نحو المشاركة والمساواة في العمل" وفق التوزيع الجغرافي

أطلق المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ووزارة العمل مشروع "أيدينا نحو المشاركة والمساواة في العمل"، الذي يستهدف محافظات القاهرة الكبرى، والإسكندرية، والشرقية، ودمياط، والمنيا، وسوهاج، ويستمر خلال الفترة من مارس 2025 حتى ابريل 2026، ويعمل المشروع على تقديم عدة برامج تدريبية لمقدمي الخدمة من وزارة العمل في أساسيات الإشارة وآداب التعامل، وندوات تثقيفية للأشخاص ذوي الإعاقة، ولقاءات مع أصحاب الأعمال، وإتاحة فيديوهات توعوية بلغة الإشارة حول الخدمات المختلفة المقدمة من قبل وزارة العمل.

في سياق متصل أكدت الدكتورة ايمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ، أن المشروع يأتي في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين المجلس ووزارة العمل مطلع العام الجاري، ويهدف المشروع إلى تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، وتشجيع المساواة في فرص العمل، ورصد التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في هذا الشأن، وتوعية أصحاب الأعمال بكيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وإتاحة مراكز التدريب لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة لسوق العمل.

أضافت "كريم" ، يعمل التدريب على بناء قدرات مقدمي الخدمة بوزارة العمل، وبناء شراكة قوية مع وزارة العمل في ملتقيات التوظيف، بما يعمل على إرساء مبدأ المساواة في العمل، وتحفيز الأشخاص ذوي الإعاقة على الانخراط في الحياة العامة، لافته الى أنه تم اختيار محافظات المشروع وفق التوزيع الجغرافي الذي يراعي "اللامركزية"، والتواجد في مختلف الأقاليم المصرية.