رئيس الوزراء: زيادة مخصصات "تكافل وكرامة" إلى 53 مليار جنيه

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تم عرض الموازنة العامة الجديدة للدولة على الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكان أهم بنودها مخصصات الحماية الاجتماعية ومخصصات الصحة والتعليم، التي توليها الدولة اهتماما كبيرا جدا، مشيرًا إلى زيادة مخصصات تكافل وكرامة إلى 53 مليار جنيه العام المقبل مقارنة بـ40 مليارا العام الجاري.

وأضاف “مدبولي” خلال المؤتمر الصحفي المنعقد عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن برنامج تكافل وكرامة جزء من الحماية الاجتماعية الهامة للدولة، مشيرا لوجود نسبة نمو كبيرة جدا لمخصصات الصحة والتعليم مقارنة بباقي القطاعات، وهو أمر هام وجاري التحرك في هذا الأمر.