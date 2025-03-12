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الخميس 13 مارس 2025
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

استمرار مسابقة مستقبل وطن لأوائل الطلاب بالمنيا لليوم الثالث

استمرار مسابقة مستقبل
استمرار مسابقة مستقبل وطن لأوائل الطلاب بالمنيا لليوم الثالث
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استمرت مسابقة أوائل الطلاب التي ينظمها حزب مستقبل وطن بالمنيا، في موسمها الرابع لعام 2025، تحت إشراف النائب محمد نشأت العمدة أمين المحافظة، ووليد عبد القوي أمين تنظيم المحافظة، وطلال معوض أمين التعليم والبحث العلمي بأمانة المحافظة حيث أقيمت المسابقة اليوم في مراكز العدوة ومغاغة وسمالوط وملوى وأبوقرقاص.

وشهد اليوم الثالث من المسابقة منافسات قوية بين طلاب المدارس المختلفة في جو رمضاني ثقافي مميز، بمشاركة الخبراء التربويين الذين أضافوا للمسابقة طابعًا علميًا راقيًا. كما استعد الطلاب للتصفيات القادمة التي ستشمل بقية المدارس بكل مركز.

ورصدت أمانة الإعلام لحزب مستقبل وطن المنيا فرحة الطلاب المشاركين في المسابقة، حيث عبروا عن تأثرهم الإيجابي بهذه المبادرة التعليمية الهامة، مؤكدين شكرهم لحزب مستقبل وطن والقائمين على تنظيم هذه المسابقة.

وتأتي مسابقة أوائل الطلاب في إطار توجهات سياسات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بتطوير المنظومة التعليمية، وتقديم الدعم المستمر للطلاب المتميزين في مختلف أنحاء الجمهورية.

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