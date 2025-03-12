استمرار مسابقة مستقبل وطن لأوائل الطلاب بالمنيا لليوم الثالث

استمرت مسابقة أوائل الطلاب التي ينظمها حزب مستقبل وطن بالمنيا، في موسمها الرابع لعام 2025، تحت إشراف النائب محمد نشأت العمدة أمين المحافظة، ووليد عبد القوي أمين تنظيم المحافظة، وطلال معوض أمين التعليم والبحث العلمي بأمانة المحافظة حيث أقيمت المسابقة اليوم في مراكز العدوة ومغاغة وسمالوط وملوى وأبوقرقاص.

وشهد اليوم الثالث من المسابقة منافسات قوية بين طلاب المدارس المختلفة في جو رمضاني ثقافي مميز، بمشاركة الخبراء التربويين الذين أضافوا للمسابقة طابعًا علميًا راقيًا. كما استعد الطلاب للتصفيات القادمة التي ستشمل بقية المدارس بكل مركز.

ورصدت أمانة الإعلام لحزب مستقبل وطن المنيا فرحة الطلاب المشاركين في المسابقة، حيث عبروا عن تأثرهم الإيجابي بهذه المبادرة التعليمية الهامة، مؤكدين شكرهم لحزب مستقبل وطن والقائمين على تنظيم هذه المسابقة.

وتأتي مسابقة أوائل الطلاب في إطار توجهات سياسات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بتطوير المنظومة التعليمية، وتقديم الدعم المستمر للطلاب المتميزين في مختلف أنحاء الجمهورية.

480320364_935697008731396_6096863922602344646_n

480578023_935695038731593_6567618920313656978_n

480916103_935697145398049_8422698463244003220_n

480964344_935696628731434_6396093269574320935_n

482020272_935690788732018_9204825451324438340_n