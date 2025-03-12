رئيس الوزراء: 3 يوليو المقبل افتتاح المتحف المصري الكبير

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس السيسي عقد لقاءً اليوم مع وزير السياحة والآثار، وتم الإعلان بصورة رسمية أن يكون 3 يوليو المقبل يوم احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي وجه بأن تكون الاحتفالية على أعلى مستوى من التنظيم والإعداد بصورة تعكس تميز هذا الصرح العالمي والتقدم الكبير في الدولة.

وأضاف “مدبولي”، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن الرئيس السيسي كان في لقاء خلال هذا الأسبوع مع وزير الإسكان، ووجه بإطلاق مشروع أو برنامج كبير وعدد من الوحدات يتم الإعلان عنها بعد العيد مباشرة، ووجه الرئيس بإطلاق الإعلان 400 ألف وحدة سكنية.

وأشار إلى أن هذا سيكون العدد الأضخم على الإطلاق، وستكون هذه الوحدات للشباب ومحدودي الدخل ومتوسطي الدخل، أي أنه سيكون هناك شرائح مختلفة، وبعض هذه الوحدات ستكون مجهزة للتسليم الفوري والحد الأقصى الآخر سيكون في حدود عامين من الإعلان وحتى نهاية التسليم.