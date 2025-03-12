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الخميس 13 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بيسيرو في جلسة مع لاعبي الزمالك استعداداً لمواجهة سموحة

بيسيرو
بيسيرو
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عقد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية عصر اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة سموحة المقبلة في بطولة كأس مصر.

 وفي بداية الجلسة طالب بيسيرو اللاعبين بضرورة غلق ملف مباراة القمة بالدوري، والتركيز على مواجهة سموحة المقبلة في ظل أهمية اللقاء في مشوار الفريق ببطولة كأس مصر. 

وشدد المدير الفني في حديثه مع اللاعبين على ضرورة مواصلة التركيز والعمل بجدية خلال الفترة الحالية استعداداً للمباريات المقبلة. 

وشرح بيسيرو على شرح البرنامج التدريبي الموضوع للاعبين في الفترة الحالية استعداداً لمواجهة سموحة المرتقبة. ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة، يوم السبت المُقبل في دور الثمانية لبطولة كأس مصر والمقرر لها في التاسعة والنصف مساءً باستاد القاهرة الدولي.

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