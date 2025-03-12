خبير: الشعب الأوكراني ليس عدوا لروسيا.. والروس يتعاملون في الحرب كالفرسان

قال الدكتور محمود الأفندي خبير الشؤون الروسية، إنّ الشعب الأوكراني ليس عدوا لروسيا، مشيرًا، إلى أن الروس يتعاملون في الحرب كالفرسان، مواصلا: «عدو روسيا هو النخبة الاوكرانية التي تملكها الولايات المتحدة الامريكية وحلفاؤها».

وحذر “الأفندي”، في مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، من أن يصيب أي هجوم للطائرات المسيرة الأوكرانية منشآت نووية روسية، مشددًا على أن هذا الأمر إن حدث سيؤثر على العالم كله.

وتابع خبير الشؤون الروسية: «عندما يتم استهداف المدنيين بشكل غير مباشر يتم فتح لجنة تحقيق هدفها ملاحقة الأشخاص الذين نفذوا هذا الاستهداف، وهناك أوامر عسكرية، أي عندما تصل روسيا إلى هؤلاء الأشخاص، سيتم محاكمتهم في محاكمات مدنية وعسكرية، بالإضافة إلى ذلك، لدى روسيا قائمة كبيرة من المتورطين في الإرهاب أو ما يسمى بتنفيذ العمليات الإرهابية،و في المستقبل، قد تطالب الحكومة الأوكرانية الجديدة بتسليمهم للمحاكمة.