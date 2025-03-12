الكشف الطبي على 1245 مواطنًا خلال قافلة طبية بقرية بني موسى بالمنيا

نظمت مديرية الصحة بالمنيا، قافلة طبية مجانية بقرية بني موسى بمركز أبوقرقاص يومي 10 و11 مارس الجاري، أسفرت عن الكشف الطبى على 1245 مواطنًا، وذلك ضمن مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان”.



وأوضح الدكتور محمد عبد الحكيم، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة شملت تخصصات الجراحة (249 حالة)، الأطفال (265 حالة)، الباطنة (253 حالة)، النساء (68 حالة)، الجلدية (124 حالة)، تنظيم الأسرة (30 حالة)، الأسنان (71 حالة)، والأنف والأذن (185 حالة). كما تم إجراء 195 تحليلًا مختلفًا، 7 حالات أشعة سينية، وحالتين موجات صوتية. بالإضافة إلى ذلك، تم الكشف المبكر للضغط والسكر لـ 77 مترددًا، تحويل 10 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج، وعقد ندوات تثقيف صحي لـ 159 من أهالي القرية .

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