موعد أذان المغرب و الإفطار اليوم الـ 12 من رمضان

يبحث الصائمون عن موعد أذان المغرب والإفطار، كل يوم وفي اليوم الثاني عشر من أيام شهر رمضان المبارك لعام 2025، ستكون مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 39 دقيقة، السحور 2:22، إمساك 4:22، الفجر 4:42، الشروق 6:08، الظهر 12:05، العصر 3:28، صلاة المغرب 6:01 ، العشاء 7:19.

موعد أذان المغرب وفقا للحسابات الفلكية

وذلك وفقا للحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، فى محافظة القاهرة، وعلى المقيمين خارج المحافظة مراعاة فروق التوقيت، وبدأ شهر رمضان لعام 1446 هجريا الموافق 2025 ميلاديا، يوم السبت أول مارس 2025، وعدته هذا العام 29 يوما، وآخر أيامه 29 مارس 2025.

موعد أذان المغرب إمساكية 2025

ووفقا لإمساكية شهر رمضان 2025، أول أيام شهر رمضان سيكون هو أقصر أيام الشهر من حيث عدد ساعات الصيام بمعدل الصوم 13 ساعة و 20 دقيقة، وآخر أيامه هو الأطول من حيث عدد ساعات الصيام بمعدل 14 ساعة و 12 دقيقة.