صور | تطبيق مبادرة حقّك بالميزان لرغيف العيش المدعم بالوادي الجديد

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بدء تطبيق مبادرة (حقّك بالميزان) التي أطلقتها المحافظة للقضاء على مشكلة تفاوت الأوزان في رغيف الخبز المدعم وعدم الالتزام بالمواصفات القياسية للرغيف بما يضمن حق المواطن، وذلك على مستوى كافّة المراكز.

وأكّد المحافظ أنه جرى الانتهاء من تسليم الموازين بإجمالي ١٢٥ ميزان لكافّة المخابز على مستوى مراكز المحافظة الخمسة، كما تم توزيع البانرات الخاصة بالمبادرة والتي تتضمن تحديد نصيب كل فرد من الميزان وفقًا لعدد أرغفة الخبز وبما لا يخالف قرارات وزارة التموين.

ولفتً أن الوزن اختياري لمن يرغب، مُضيفًا أنه تم التنسيق مع عدد من المتطوعين للعمل داخل المخابز والتوعية بالمبادرة ورصد آراء وشكاوى المواطنين، بالإضافة لجهود المرور اليومي والرقابة على المخابز بإشراف عام فرع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة وبالتنسيق مع الجهات المعنية.