زانوسي تشارك في مبادرة "المنفذ - كل يوم حكاية 2025" لدعم الأسر الأكثر احتياجًا خلال رمضان

أعلنت زانوسي، العلامة التجارية الرائدة في مجال الأجهزة المنزلية والتابعة لمجموعة إلكترولكس جروب، مشاركتها للعام الثالث على التوالي في مبادرة "المنفذ - كل يوم حكاية"، التي تُقام تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، وبالتعاون مع مؤسستي عمار الأرض وبداية للأعمال الخيرية، وذلك بهدف تقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجًا في مختلف محافظات الجمهورية خلال شهر رمضان.

تركز مبادرة "المنفذ - كل يوم حكاية 2025" على توفير 100 ألف كرتونة غذائية، وتجديد 100 مطبخ للأسر الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى إعداد 8.94 مليون وجبة، مما يعزز جهود المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة في مصر.

انطلاقًا من استراتيجيتها التي تتماشى مع رؤية إلكترولكس جروب العالمية، تحرص على إحداث تأثير إيجابي في المجتمع عبر تقديم حلول مبتكرة تساهم في تحسين جودة الحياة.

في العام الماضي، نجحت زانوسي في توفير الأجهزة الكهربائية اللازمة لـ 50 مطبخًا، بينما تهدف هذا العام إلى تجديد 70 مطبخًا من خلال توفير 70 ثلاجة و 70 موقدًا، إلى جانب المساهمة في تعبئة 500 صندوق طعام من إجمالي 100 ألف كرتونة غذائية مخصصة للأسر المحتاجة.

كما تعاونت زانوسي مع الإعلامي أحمد رفعت، المعروف بلقب "مذيع الشارع"، حيث تم توزيع 40 جهازًا منزليًا على الأسر المحتاجة ضمن حلقات برنامجه، بما يكرّس قيم العطاء والتكافل الاجتماعي خلال الشهر الفضيل.

اكدت ميسم الحناوي، الرئيس التنفيذي لشركة إلكترولكس جروب مصر،

"نحن لا نقدم فقط أجهزة منزلية متطورة، بل نؤمن بدورنا في بناء مجتمعات أكثر استدامة وازدهارًا.

مبادرة 'المنفذ - كل يوم حكاية' تمثل نموذجًا رائعًا للتعاون بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، وهو ما يتماشى مع رؤيتنا لتقديم حلول متكاملة تُحدث فرقًا حقيقيًا في حياة الناس."

وأضافت: نؤكد التزامنا تجاه المجتمع المصري عبر شراكات استراتيجية تساهم في تحسين حياة الفئات الأكثر احتياجًا، فالمطبخ هو قلب كل منزل، ونحن فخورون بالمشاركة في توفير حياة كريمة ومستقرة للأسر المحتاجة، بما يضمن لهم بيئة معيشية أفضل."

تمتلك زانوسي سجلًا حافلًا في دعم المبادرات المجتمعية التي تهدف إلى تحسين حياة الأفراد وتعزيز الاستدامة، حيث تضع المسؤولية المجتمعية في صميم استراتيجيتها.

وتواصل إلكترولكس جروب من خلال علاماتها التجارية، تطوير برامج ومبادرات مبتكرة تسهم في تحقيق أثر إيجابي مستدام، سواء عبر دعم الفئات الأكثر احتياجًا أو من خلال تطوير حلول تكنولوجية تعزز كفاءة الطاقة و الاستدامة البيئية في المنازل المصرية.