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الخميس 13 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

معسكر مغلق لمنتخب شباب اليد.. وأبو المجد يختار 21 لاعبا لمواجهتي ألمانيا

مدرب المنتخب
مدرب المنتخب
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دخل منتخب الشباب لكرة اليد بقيادة مدربه مجدي أبو المجد في معسكر مغلق بالمركز الأولمبي بالمعادي استعدادا لخوض مباراتين وديتين قويتين أمام ألمانيا خلال يومي 13 و 15 مارس الجاري في إطار خطة الاستعداد لخوض بطولة العالم المقرر إقامتها يونيو المقبل ببولندا .

وأعلن مجدي أبو المجد قائمة منتخب الشباب للدخول في معسكر مغلق وخوض وديتي ألمانيا.

وضمت القائمة كلا من يوسف ناجي ويوسف وليد ومحمد أشرف وبلال مسعود ومحمد مؤمن صفا وعمر حمدي ومحمد عبد الغني وعمر عدلان ومحمد صلاح وزياد حشاد وحمزة توكل و فيراس مروان رجب ومحمد عماد شعبان وزياد عبد الرحيم 
ومحمد وائل عبد اللطيف وياسين محمد عبد المنعم ومهند خالد عبد الرحيم و عمر ايمن وأحمد تغيان ومعاذ عزب وأسامة محمد .

معسكر مغلق منتخب الشباب لكرة اليد مجدى ابو المجد ألمانيا مباراتين وديتين بطولة العالم