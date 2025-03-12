بيراميدز يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مذيع قناة صدى البلد.. أعرف التفاصيل

تقدم نادي بيراميدز، ببلاغ رسمي للنائب العام وشكوى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وأخرى للجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، ضد المذيع إيهاب الكومي مقدم برنامج "الماتش" بقناة صدى البلد، بسبب تناوله نادي بيراميدز بشكل غير مقبول في حلقة البرنامج المذاعة مساء الأمس.

وتضمن بلاغ نادي بيراميدز للنائب العام وشكواه بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ولجنة الانضباط، الفيديو المتضمن تصريحات مسيئة من جانب المذيع في حق نادي بيراميدز، مطالبا بضرورة التحقيق الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهه من أجل حفظ حقوق النادي.

وقال نادي بيراميدز في بلاغه إن المذيع قال على غير الحقيقة أخبارا من شأنها النيل من نادي بيراميدز، واتهمه بدون دليل باتهامات غير مقبولة، لا يمكن الصمت عليها، ولابد من التحقيق فورا معه، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لكل من يتهم كذبا نادي بيراميدز بمثل هذه الاتهامات.