مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في انقلاب سيارة بطريق أبو سمبل السياحي

لقي شخص مصرعه وأصيب أربعة آخرون، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالأسماك على طريق أبو سمبل السياحي عند الكيلو 130 جنوب محافظة أسوان.



تلقي مرفق إسعاف أسوان إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالأسماك على طريق أبو سمبل السياحي عند الكيلو 130 جنوب محافظة أسوان ، وعلي الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف الي موقع الحادث.

نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي

وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع شخص وإصابة 4 آخرين ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة ، حيث تنوعت الإصابات بين جروح وكسور متفرقة بالجسم، فيما تم إيداع جثمان المتوفي مشرحة أسوان العمومية تحت تصرف النيابة العامة.

وجاءت أسماء المصابون كالتالي: صلاح خطاب سيد 36 عام اصيب بجرح قطعي بفروة الرأس وعبد الرحيم تونسي كامل 31 عام اصيب باشتباه كسر بالقدم اليسرى ورجب سعد محمود 51 عام اصيب بجرح قطعي بالقدم اليسرى ومصطفى عبدة محمد 34 عام اصيب بجرح قطعي بفروة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم ، والمتوفى أحمد رمضان حسن 38 عام .

تم تحرير محضر بالواقعة وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، بينما تولت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث .