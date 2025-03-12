كلف اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الأربعاء، اللواء وليد منصور رئيس مركز ومدينة سيوة، باستقبال كيم يونج سفير دولة كوريا الجنوبية بالقاهرة والوفد المرافق، خلال زيارته التى تستمر ليومين بسيوة.



وأعرب سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة عن شكره وامتنانه على حفاوة الترحيب به بسيوه و بما لقاه من كرم الضيافة، مؤكدا أنه سينقل تلك الروح والمشاعر الطيبة والصداقة التى وجدها بسيوة الى الكوريين مع بحث أوجه سبل التعاون بين البلدين.

وأكد السفير الكوري، خلال اللقاء، على أن العلاقات المصرية الكورية شهدت تطورًا كبيرًا خاصة في مجال التبادل الثقافي بين الشعبين والاهتمامات السياسية المشتركة، مؤكدا حرص على التعاون مع مصر، ومعربا عن سعادته بوجود فرصة لتقوية العلاقات بين واحة سيوة وكوريا الجنوبية.

بينما رحب اللواء وليد منصور رئيس مركز ومدينة سيوة بالسفير الكورى ناقلا تحيات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بضيف الواحة، معربا عن سعادته بهذا اللقاء والتطلع لمزيد من التعاون المشترك في مجال الصناعة والسياحة، مؤكدا علي أن سيوة تفتح أبوابها للمستثمرين الكوريين للاستثمار بها، مقترحا تدعيم التبادل الثقافي والرياضي من خلال دعوة الفرق الرياضيه وخاصة لعبة التايكوندو إلى كوريا والعكس، وتبادل الثقافات والخبرات بينهما.

كما تم تقديم شرح حول تاريخ واحة سيوة والمعالم الاثرية كمعبد تتويج الاسكندر وامون وجبل الموتى وشالى القديمة، وما تتمتع به من مقومات تنموية متنوعة منها شهرة منتجات سيوة من التمور والزيتون العضوية ذات الطبيعة الاورجانك دون أى إضافات كيماوية، كما تم استعراض مقومات واحة سيوة التى تنعم بمزيد من المقومات مع اهتمام القيادة السياسية بتنمية واحة سيوة لوضعها على خريطة السياحة العالمية بتنوعها السياحى سواء تاريخية أو سفارى وعلاجية ومؤتمرات وغيرها مع الاحتفاظ بالطابع البيئي والحفاظ عليه، مع تمنياته بإقامة سعيدة لضيف سيوة.

وفي ختام القاء أهدى رئيس المركز هديه تذكارية من المشغولات والخامات البيئية والتراثية السيوية لسفير دولة كوريا الجنوبية.

السفير الكوري يزور واحة سيوة بمطروح

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