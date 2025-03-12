إيمي الجندي: اكتسبت جمهور جديد بمشاركتي في المداح 5

أعربت الممثلة الشابة إيمي الجندي عن سعادتها بالنجاح الذي حققه الجزء الخامس من مسلسل المداح بشكل عام وهو العمل الذي يقوم ببطولته النجم حمادة هلال يعرض ضمن مسلسلات شهر رمضان 2025.

وقالت إيمي الجندي في تصريحات صحفية لها اليوم الأربعاء إنها سعيدة بانضمامها للجزء الخامس من المسلسل، وخاصة أن العمل قد حقق نجاحًا كبيرًا في أجزائه السابقة، مشيرة إلى أنها اكتسبت جمهورًا جديدًا وهو جمهور كبير يتابع مسلسل المداح منذ عرض الأجزاء الأولى للعمل.

وقالت إيمي إنها سعيدة بردود الفعل حول شخصية سلمى التي تقدمها في المسلسل مشيرة أنها اجتهدت بشكل كبير حتى تقدم الشخصية لهذا الشكل إلى أن يتفاعل معها الجمهور مؤكدة أن شخصية سلمى هي شخصية مركبة وصعبة جدًا.

وأوضحت إيمي الجندي أن الشخصية لم تقف فقط عند فكرة إنها تيك توكر فقط، بل تحاول سلمى أن تظهر قضايا وإيجابيات وسلبيات السوشيال ميديا، اضافة إلى تحول الشخصية الملبوسه من الجن.

تدور أحداث مسلسل "المداح 5" حول صابر المداح الذي يستمر في محاربة الجن، ويسعى بكل عزيمة للتغلب عليهم والتخلص من شرورهم، كما تشهد حياته الشخصية العديد من التطورات.

المسلسل من بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، تامر شلتوت، دنيا عبدالعزيز، خالد سرحان، حنان سليمان، محمد علي رزق، غادة عادل، جوري بكر، وخالد الصاوي وحسني شتا.