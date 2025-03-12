انطلاق أولى نهائيات المشاركات المصرية في الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص

انطلقت اليوم أولى نهائيات المشاركات المصرية في الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص التي تستضيفها مدينة تورين الإيطالية خلال شهر مارس الجاري.

وتبدأ أولي نهائيات مسابقات التزلج علي الثلج اليوم بمشاركة اللاعبين المصريين انطوان ماجد ونورهان عثمان في سباق التزلج المتعرج .

بينما يستمر منتخب الجري علي الثلج في مرحلة التقسيم اليوم بمشاركة اللاعب محمود البهواشي في سباق ١٠٠ متر عدو علي الثلج واللاعبة ايمان الشافعي في سباق ٢٥ متر عدو علي الثلج .

وأكد الدكتور باسم تهامي، رئيس البعثة المصرية، أهمية هذه المشاركة في تعزيز صورة مصر على الساحة الرياضية العالمية، مشيرًا إلى أن هؤلاء الأبطال يمثلون نموذجًا حقيقيًا للإرادة والتحدي.

من جانبه، شدد عمرو محي الدين الطحاوي، نائب رئيس البعثة، على ضرورة الحفاظ على الروح الرياضية والعمل الجماعي، معربًا عن ثقته في قدرة اللاعبين على تقديم أداء مشرف يعكس مدى الجهد المبذول في فترة الإعداد.

وقد حرصت الرئاسة الاقليمية للاولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا متمثلة في الدكتور شريف الفولي رئيس قطاع الالعاب والمسابقات والدكتور عماد محي الدين رئيس قطاع الرياضة والتدريب علي التواجد الدائم في اماكن المسابقات لتذليل اي عقبات قد تواجهها الوفود العربية المشاركة في الالعاب ، ومتابعة المشاركات العربية في المسابقات المختلفة.

كما حرص رئيس ونائب رئيس البعثة على التواجد الدائم مع اللاعبين خلال التدريبات والمسابقات، وتقديم الدعم النفسي والمعنوي، بهدف تحفيزهم على بذل أقصى جهد ممكن وتحقيق أفضل النتائج، لتكون هذه المشاركة خطوة جديدة في طريق تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية لمصر.

مع انطلاق النهائيات ، تترقب الجماهير المصرية بشغف نتائج الأبطال المصريين، آملين في تحقيق مزيد من الميداليات والتتويجات التي تعكس روح الإصرار والعزيمة.