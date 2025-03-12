بسبب التقصير.. إحالة مديري ووكيلي مدرستين في دمياط للتحقيق

أحال ياســر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، مديري ووكيلي مدرستين مرحلة إعدادية وعدد من المدرسين للتحقيق بسبب التقصير في المهام الوظيفية وعدم انضباط العملية التعليمية بإدارة دمياط التعليمية بناء على توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط بتشديد الانضباط بالعملية التعليمية وعدم التهاون مع المقصرين.

وأوضح "وكيــل الـوزارة" أن القرار جاء نتيجة لجولات متابعة ميدانية مفاجئة، حيث رصد خلالها عدة مخالفات وتجاوزات في المدرستين.

وأكد "عمـــاره" أن الوزارة لن تتهاون مع أي مقصر في أداء واجبه، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان سير العملية التعليمية على أكمل وجه.

وفي سياق متصل، وجه "وكيــل الـوزارة" رسالة إلى جميع مديري المدارس والمعلمين، طالبهم فيها بضرورة الالتزام بالتعليمات والقواعد المنظمة للعملية التعليمية، والعمل على توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

تفقد ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة دمياط مدارس القرى لحث الطلاب على الحضور المنتظم في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط بمتابعة سير العملية التعليمية والعمل علي توفير الأجواء المناسبة لإجراء الامتحانات الشهرية في سهولة ويسر.

وقام "ياســــر عمـــاره" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، بجولة تفقدية لعدد من مدارس القرى والنجوع التابعة لإدارة الزرقا التعليمية، وذلك لمتابعة سير العملية التعليمية وحث الطلاب على الحضور المنتظم.

شملت الجولة مدارس الشهيد أحمد العربي رزق للتعليم الأساسي بعزبة الباز، ومدرسة علي الدين الابتدائية بعزبة علي الدين.

وخلال الجولة، تفقد "وكيــل الـوزارة" الفصول الدراسية وتابع العملية التعليمية، وحث الطلاب على الحضور المستمر للمدرسة وعدم الغياب، وذلك لأهمية الحضور في حصول الطلاب على درجات التقييمات اليومية ودرجات السلوك والمواظبة والامتحانات الشهرية.

كما تابع "وكيل الوزارة" سير الامتحانات للصفوف الابتدائية والإعدادية، وتابع كنترولات المدارس وأعمال التصحيح، ووجه بتوفير الأجواء المناسبة لإجراء الامتحانات في سهولة ويسر، وإعلاء مصلحة الطلاب أثناء التصحيح وتقدير الدرجات.