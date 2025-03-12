حبس عصابة بيع المشغولات الذهبية المزيفة لمحال الصاغة بالأميرية

أمرت النيابة المختصة، بحبس تشكيل عصابى تخصص في مجال النصب وبيع مشغولات ذهبية لمحال الصاغة بعيار أقل بمنطقة الأميرية، 4 أيام احتياطياً علي ذمة التحقيقات وطلبت النيابة صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين وتحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من مالك محل مصوغات - كائن بدائرة القسم، بقيام سيدتين بعرض عدد من المشغولات الذهبية غير مطابقة للمواصفات.

وبالإنتقال والفحص أمكن ضبط المتهمتين "لهما معلومات جنائية" وبحوزتهما (مشغولات ذهبية – فاتورة مقلدة منسوب صدورها لأحد محال الصاغة) .

وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بتكوين تشكيل عصابى بالإشتراك مع 3 أشخاص وسيدة "لـ 3 منهم معلومات جنائية"؛ تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين ومحلات الصاغة من خلال بيع المصوغات الذهبية المصنعة بعيار أقل بعد إعادة دمغها بعيار أعلى عن طريق أحدهم، أمكن ضبطهم وبحوزتهم (كمية من المشغولات الذهبية غير مطابقة للمواصفات ومجموعة من الفواتير المقلدة – عدد من أقلام الدمغة المقلدة "المستخدمة فى إعادة دمغ المصوغات").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.