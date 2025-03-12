ميدبنك يوقع اتفاقية تعاون طويلة الأجل مع فيزا لتعزيز حلول الدفع الرقمي

أعلن ميدبنك، توقيع اتفاقية تعاون طويلة الأجل مع شركة فيزا، الرائدة عالميًا في تكنولوجيا المدفوعات والحلول الرقمية، وذلك بهدف تطوير منظومة الدفع الإلكتروني وتقديم أحدث التقنيات المصرفية لتلبية احتياجات العملاء.

تعزيز التحول الرقمي والشمول المالي

تأتي هذه الاتفاقية في إطار استراتيجية ميدبنك لدعم التحول الرقمي وتقليل الاعتماد على النقد، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تعزيز نظم الدفع الإلكتروني وتحقيق الشمول المالي.

كما ستسهم الشراكة في إتاحة منتجات مصرفية مبتكرة، توفر مزايا تنافسية للعملاء وتلبي احتياجات مختلف الفئات.

تصريحات المسؤولين حول الشراكة

أعرب الدكتور عمرو الجارحي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لميدبنك، عن سعادته بهذه الخطوة، مؤكدًا أن الاتفاقية تعكس التزام البنك بدعم التحول الرقمي من خلال توفير حلول تكنولوجية متطورة تسهم في تسهيل المعاملات المالية وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المصرفية. وأكد أن تعزيز الاقتصاد الرقمي يمثل إحدى أولويات ميدبنك، مما يعزز مكانته في القطاع المصرفي.

من جانبها، أكدت أمنية شاهين، رئيس قطاع التجزئة المصرفية بميدبنك، أن هذه الشراكة تعزز قدرة البنك على توفير حلول دفع إلكترونية آمنة ومبتكرة، تسهم في تحقيق الشمول المالي والوصول إلى شرائح أوسع من العملاء.

بدورها، صرّحت ملاك البابا، مدير عام شركة فيزا في مصر، بأن الاتفاقية تدعم استراتيجية فيزا في تقديم أحدث ابتكارات المدفوعات التي تواكب تطلعات العملاء نحو خدمات أكثر تطورًا وأمانًا، مما يعزز من توجه مصر نحو اقتصاد رقمي شامل ومستدام.

استراتيجية توسعية لميدبنك في السوق المصري

يسعى ميدبنك إلى تعزيز وجوده في القطاع المصرفي من خلال توسيع شبكة فروعه، وتقديم برامج تمويلية متطورة، إلى جانب تقديم منتجات مصرفية متكاملة تلبي تطلعات العملاء، بما يرسخ مكانته كأحد البنوك الرائدة في دعم التحول الرقمي في مصر.