صور| نائبة محافظ الوادي الجديد تحيل عاملين بالصحة للتحقيق

تفقّدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، مستشفى الخارجة التخصصي، ومستشفى الصدر بمدينة الخارجة في جولةٍ مفاجئة؛ لمتابعة مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، يرافقها الدكتور أسامة عاشور القائم بأعمال مدير عام مستشفى الخارجة التخصصي، أحمد سعيد وكيل التفتيش والمالي والإداري بالمحافظة.

حيثُ تفقدت سير العمل بالعيادات الطبية المختلفة بمستشفى الخارجة موجهةً بإعداد مقترح لتطوير الحضانات، والتنسيق مع شركة الصيانة لتوصيل تفريعة من وحدة الغسيل الكلوي لغرف العناية المركزة؛ تخفيفًا وتيسيرًا على المرضى.

كما حرصت على لقاء المرضى والاستماع إلى مطالبهم، مُوجهةً بالإعلان عن موعد تواجد الأطباء بكافة التخصصات؛ للتيسير على الموطنين ومنع التزاحم، كما وجهت التفتيش المالي والإداري بحصر وإعداد تقرير بحضور وانصراف الأطباء والعاملين بالمستشفى.

في سياقٍ متصل، تفقدّت نائب المحافظ مستشفى الصدر لمتابعة سير العمل بها، حيث وجهت بإحالة العاملين بالمستشفى للتحقيق لعدم الانضباط، ووجهت بفصل غرف الكشف وتخصيص غرف للرجال وأخرى للسيدات.

كما أجرت نائبة المحافظ جولة تفقدية مفاجئة لقرية الزيات، يرافقها أحمد سعيد وكيل إدارة التفتيش المالي والإداري بالمحافظة.

حيث تفقدت الوحدة الصحية بالقرية، موجهة بتحويل جميع العاملين بالوحدة للتحقيق؛ نظرًا لعدم تواجد طبيب الوحدة وعدد من طاقم التمريض، بالإضافة لعدم الالتزام بالنظافة العامة، كما وجهت القوى العاملة بتشكيل لجنة للوقوف على معايير السلامة والصحة المهنية بالوحدة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما تفقدت نائب المحافظ مدرسة المستقبل المشتركة بالقرية، موجهة بتطبيق البرنامج العلاجي التعليمي بعدد من المواد الدراسية، وشددت على مرور لجنة لمتابعة انضباط المعلمين بصفة دورية، كما وجهت مديرية التضامن الاجتماعي بتجهيز غرفة كحضانة لخدمة أهالي القرية.

نائب محافظ الوادي الجديد (1)

نائب محافظ الوادي الجديد (2)

نائب محافظ الوادي الجديد (3)