استمرار متابعة الأعمال بالوحدات المحلية بأشمون لضمان تقديم أفضل الخدمات

اكد خالد النمر، رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، استمرار الجهود لمتابعة الأعمال بالوحدات المحلية التابعة للمركز، لضمان تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت الأعمال الجارية متابعة حملات النظافة ورفع القمامة والتراكمات، بالإضافة إلى تسوية الطرق ورفع الإشغالات وتنظيم الأسواق، كما يتم متابعة تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" لتطوير وتنمية القرى.

وفي الوحدة المحلية بسمادون، تم تنفيذ قرار هدم على مساحة 80 مترًا بناحية سمادون، إلى جانب التشديد على الباعة الجائلين بسرعة التوجه لإدارة العقود والمشتريات بمجلس المدينة لشراء كراسة الشروط، وحضور جلسة التعاقد على باكيات السوق الحضاري يوم الخميس المقبل.

أما في الوحدة المحلية بشطانوف، فقد تمت إزالة 2 عمود خرساني داخل الحيز العمراني على مساحة 10 أمتار بناحية شعشاع، كما جرت أعمال تسوية شارع النقطة بشطانوف أمام نقطة الإسعاف والمركز التكنولوجي، باستخدام لودر الوحدة المحلية.

وفي البرانية، تم إزالة 7 حالات تعدٍّ على أملاك الري، حيث كانت التعديات عبارة عن عشش من البوص والحطب، وتمت إزالتها بالكامل، كما شهدت الوحدة المحلية بدروة متابعة أعمال صيانة أعمدة الإنارة على طريق القاهرة – شبين الكوم.

كما تم في رملة الإنجب وشنشور تنفيذ حملات "طرق الأبواب" لحث المواطنين على سرعة إنهاء ملفات التصالح، وذلك بالتعاون مع الرائدات الاجتماعيات والوحدات الاجتماعية، تجنبًا للمساءلة القانونية أو التعرض لإزالة المباني المخالفة.

وفي ساقية أبو شعرة، تم المرور على الأراضي الفضاء المملوكة للوحدة المحلية للتأكد من خلوها من أي تعديات أو إشغالات. بينما شهدت سنتريس أعمال صيانة لكشافات الإنارة على طريق سنتريس – القناطرين – منيل دويب، مع الالتزام بترشيد الاستهلاك.

أما في طليا، فقد تم رفع 100 طن من ناتج تطهير ترعة النجار داخل الكتلة السكنية للقرية أمام الكوبري الشرقي، استمرارًا لجهود تحسين البيئة.

وأكد خالد النمر على استمرار المتابعة الدورية للأعمال بالوحدات المحلية، مشددًا على ضرورة تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والارتقاء بمستوى المرافق في مختلف القرى التابعة لمركز أشمون.