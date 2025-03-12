"الصحة" و"التعليم" بالمنوفية تطلقان خطة مكثفة لتثقيف طلاب المدارس صحيًا

أطلقت مديرية الشؤون الصحية بالمنوفية، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، خطة مكثفة لتثقيف طلاب المدارس حول مختلف القضايا الصحية.

يأتي ذلك تحت إشراف الدكتور عماد رمضان، وكيل المديرية، وبقيادة الدكتور أحمد شاويش، مدير إدارة الثقافة الصحية، حيث تم تنفيذ الحملة التوعوية في جميع الإدارات الصحية بالمحافظة، بالتنسيق مع التوجيه العام للتربية الاجتماعية بمديرية التربية والتعليم.

وتهدف الخطة إلى تعزيز الوعي الصحي لدى الطلاب بمختلف المراحل الدراسية، من خلال تقديم محتوى تثقيفي يناسب الفئات العمرية المختلفة، متناولًا موضوعات هامة مثل التغذية السليمة، تبني نمط حياة صحي، الوقاية من الأمراض غير السارية، النظافة الشخصية، وأهمية ممارسة النشاط البدني.