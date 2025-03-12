انطلاق دورة «الشعب الجمهوري» الرمضانية لكرة القدم بالمنيا

انطلقت فعاليات الدورة الرمضانية لكرة القدم التي يقيمها حزب الشعب الجمهوري بالمنيا تحت إشراف محمد أبو حتة أمين الحزب ورعاية خالد محمد حسن مساعد أمين المحافظة بحزب الشعب الجمهوري، وبحضور الدكتور عماد إمام أمين بندر المنيا وأشرف عبدالعليم أمين تنظيم بندر المنيا إلى جانب عدد من كوادر الحزب.

يشارك بالدورة عدد كبير من الفرق وسط أجواء تنافسية وحماسية، حيث تهدف إلى تعزيز الروح الرياضية بين الشباب وتشجيعهم على ممارسة الرياضة خلال شهر رمضان المبارك.

أكد خالد محمد حسن أن الحزب يحرص على دعم الأنشطة الرياضية والشبابية لما لها من دور مهم في تنمية المهارات وتعزيز التواصل بين أبناء المحافظة. كما أشار الدكتور عماد إمام إلى أن الدورة تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات التي ينظمها الحزب لخدمة المجتمع، مشيدًا بالإقبال الكبير من الشباب على المشاركة.

أوضح أشرف عبد العليم أن البطولة تشهد تنظيمًا مميزًا مع توفير كافة الإمكانيات لضمان نجاحها مشيرًا إلى أن المباريات ستقام على مدار الشهر الكريم وصولًا إلى المباراة النهائية التي ستشهد تكريم الفرق الفائزة.

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