ads
الأربعاء 12 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

انطلاق دورة «الشعب الجمهوري» الرمضانية لكرة القدم بالمنيا

انطلاق دورة الشعب
انطلاق دورة الشعب الجمهوري الرمضانية لكرة القدم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

انطلقت فعاليات الدورة الرمضانية لكرة القدم التي يقيمها حزب الشعب الجمهوري بالمنيا تحت إشراف محمد أبو حتة أمين الحزب ورعاية خالد محمد حسن مساعد أمين المحافظة بحزب الشعب الجمهوري، وبحضور الدكتور عماد إمام  أمين بندر المنيا وأشرف عبدالعليم  أمين تنظيم بندر المنيا  إلى جانب عدد من كوادر الحزب.

يشارك بالدورة  عدد كبير من الفرق  وسط أجواء تنافسية وحماسية، حيث تهدف إلى تعزيز الروح الرياضية بين الشباب  وتشجيعهم على ممارسة الرياضة خلال شهر رمضان المبارك.

 أكد خالد محمد حسن أن الحزب يحرص على دعم الأنشطة الرياضية والشبابية  لما لها من دور مهم في تنمية المهارات وتعزيز التواصل بين أبناء المحافظة. كما أشار الدكتور عماد إمام إلى أن الدورة تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات التي ينظمها الحزب لخدمة المجتمع، مشيدًا بالإقبال الكبير من الشباب على المشاركة.

 أوضح أشرف عبد العليم أن البطولة تشهد تنظيمًا مميزًا  مع توفير كافة الإمكانيات لضمان نجاحها  مشيرًا إلى أن المباريات ستقام على مدار الشهر الكريم وصولًا إلى المباراة النهائية التي ستشهد تكريم الفرق الفائزة.

 

2d36e4ff-f4b0-4955-8a9a-b8325245be0b
2d36e4ff-f4b0-4955-8a9a-b8325245be0b
4e1bc2f1-51d2-4d1b-b5ef-cff1492cc198
4e1bc2f1-51d2-4d1b-b5ef-cff1492cc198
b2b850ec-17be-4c53-9a48-87900d55aec2
b2b850ec-17be-4c53-9a48-87900d55aec2
bea50986-9769-4694-ba5e-676e19726339
bea50986-9769-4694-ba5e-676e19726339
الشعب الجمهوري المنيا حزب الشعب الجمهوري رمضان المبارك كرة القدم مباريات