عضو اتحاد الصناعات: انتصارات العاشر من رمضان رمز للعزة والفخر.. وتحية تقدير للرئيس السيسي وقواتنا المسلحة

أكد المهندس هيثم حسين، عضو اتحاد الصناعات ورئيس مجلس إدارة منظومة “عمال مصر” الاقتصادية، أن انتصارات العاشر من رمضان تمثل ملحمة تاريخية مشرفة، تخلّد شجاعة وبسالة القوات المسلحة المصرية، وتدعو للفخر والعزة لكل العرب.

ووجّه هيثم حسين تهنئة وتحية تقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيدًا بجهوده في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره. كما عبّر عن تقديره وامتنانه لرجال القوات المسلحة المصرية، الذين يواصلون تحقيق الانتصارات يوميًا بصمودهم في مواجهة المخططات الهادفة إلى تفكيك الدولة المصرية والدول المجاورة.

كما أشاد هيثم حسين بالدور البطولي لرجال القوات المسلحة الشرفاء، الذين يسهرون على حماية الوطن وأمنه، مؤكدًا أن دعمهم واجب وطني على كل مواطن، حتى ولو بكلمة تقدير أو إشادة، فهؤلاء الأبطال استعادوا الأرض وكرامة الوطن، ونحن اليوم نحمل مسؤولية البناء والتعمير، مستلهمين تضحيات أجدادنا الذين بذلوا دماءهم من أجل هذه الأرض الطاهرة.

وأضاف: “انتصار العاشر من رمضان لم يكن مجرد معركة عسكرية، بل كان ملحمة بطولية سطّرها أبطال خارقون، صاموا نهارهم وحاربوا في حرارة المعركة بإيمان راسخ بالنصر أو الشهادة. إنه اليوم الذي شهد فيه العالم بأسره شجاعة الجندي المصري، الذي زلزل قلوب الأعداء بهتافه المدوي: «الله أكبر».”

واختتم حديثه مؤكدًا أن مصر ستظل دائمًا شامخة بقيادتها الحكيمة، وقواتها المسلحة الباسلة، وشعبها الأصيل، داعيًا الجميع إلى التكاتف لمواصلة مسيرة التنمية والتقدم، تخليدًا لتضحيات الأبطال الذين صنعوا المجد لوطن يستحق العزة والكرامة.