الولايات المتحدة ترفع تعليقها للمساعدات العسكرية لأوكرانيا

قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، رفع تعليقها للمساعدات العسكرية ومشاركة المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا.

وبحسب قناة "الحرة الأمريكية" تأتي هذه الخطوة بعد محادثات جرت اليوم في السعودية، أعلنت كييف خلالها أنها منفتحة على هدنة لمدة 30 يوما مع روسيا، بشرط موافقة موسكو.

وشكلت هذه الخطوة تحولًا عن القرار الذي اتخذته الإدارة قبل أسبوع، عندما فرضت إجراءات تهدف إلى الضغط على الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي للانخراط في مفاوضات مع روسيا لإنهاء الحرب، حسبما ذكرت القناة.

وقال الرئيس الأمريكي، إنه سيتحدث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع.