وزيرة خارجية النمسا: الأمم المتحدة لها دور مهم في مكافحة الهجرة والإرهاب

قالت وزيرة الخارجية النمساوية الجديدة، بيتي ماينل رايزنجر، إن المهام التي تتولاها الأمم المتحدة في فيينا "أصبحت اليوم أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى من الهجرة غير النظامية إلى مكافحة الإرهاب، إلى الحد من تجارة المخدرات والجرائم الإلكترونية على مستوى العالم".

جاء ذلك في أول زيارة لوزيرة خارجية النمسا، الثلاثاء، إلى مركز الأمم المتحدة في فيينا بعد تولي الحكومة الجديدة السلطة الأسبوع الماضي.

وذكرت وزيرة الخارجية النمساوية أنها أجرت محادثات مثمرة مع ممثلين رفيعي المستوى للأمم المتحدة في فيينا ومع وزيري خارجية كولومبيا والإكوادور.

وأضافت أنه بالنسبة للنمسا، فإن وجود المقر الرسمي للأمم المتحدة في فيينا ليس مهمًا سياسيًا، فحسب بل له أهمية اقتصادية أيضًا، حيث يوفر مقر الأمم المتحدة ما يقرب من 20 ألف فرصة عمل، كما لأن القيمة المضافة السنوية تبلغ 1،7 مليار يورو.