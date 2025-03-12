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الأربعاء 12 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على اللاعب السابق إبراهيم سعيد لتنفيذ أحكام بالنفقة صادرة ضده

إبراهيم سعيد
إبراهيم سعيد
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ألقت أجهزة الأمن القبض على اللاعب السابق إبراهيم سعيد؛ لتنفيذ أحكام بالنفقة صادرة ضده بالقاهرة.

وتمكنت إدارة  تنفيذ الأحكام من  ضبطه وعرضته على جهات التحقيق وقام بالمعارضة فى الأحكام الصادرة ضده.

وكانت عاقبت محكمة أسرة النزهة، إبراهيم سعيد، لاعب النادي الأهلي والزمالك السابق، بالحبس شهرًا لامتناعه عن دفع مصروفات دراسية قدرها 227 ألف جنيه لابنته من طليقته الأولى.

وصدر الحكم في الدعوى رقم 25098/2023 والتي يجوز فيها الدفع بديلًا عن الحبس.

وكانت طليقة إبراهيم سعيد طالبت في دعواها بسداده مصروفات دراسية لابنته عن العام الدراسي 2021/2022، مقدمة التحريات بدخله الشهري وقدرته على الدفع.

اللاعب السابق إبراهيم سعيد أحكام بالنفقة تنفيذ الأحكام