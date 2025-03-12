ads
الأربعاء 12 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أزمة القمة| الزمالك يطالب رابطة الأندية بالثلاث نقاط بعد انسحاب الأهلي

حسين لبيب
حسين لبيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أرسل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب خطابًا رسميًا إلى رابطة الأندية المصرية المحترفة للمطالبة بالحصول على نقاط مباراة الأهلي في الجولة الأولى لمباريات المرحلة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وأكد الزمالك أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي التزم بالموعد المعلن للقاء، وتوجه إلى ملعب المباراة، في حين تغيب الفريق المنافس.

وطالب الزمالك بتطبيق اللائحة بالكامل أسوة بما حدث مع الفريق في قمة الدور الثاني بمسابقة الدوري الممتاز خلال الموسم الماضي.

وكان محمود بسيوني حكم المباراة ألغى المباراة رسميًا بعد مرور 20 دقيقة نتيجة عدم وصول المنافس إلى ستاد القاهرة لخوض اللقاء.

أزمة القمة أزمة حكام مباراة القمة 130 القمة الزمالك الأهلى