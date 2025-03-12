ترامب: زيلينسكي مرحب به في البيت الأبيض وسأتحدث مع بوتين

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، أنه من المرجح أن يجري محادثة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع، وذلك بعد أن أيدت أوكرانيا مقترحًا أمريكيًا لوقف إطلاق النار وإجراء محادثات لإنهاء الحرب.

وتحدث ترامب من أمام البيت الأبيض، وإلى جانبه الملياردير إيلون ماسك، معربًا عن أمله في موافقة بوتين على الاتفاق، مشيرًا إلى أن "أي تسوية تحتاج إلى طرفين".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "نأمل أن يوافق بوتين أيضًا، وأعتقد حقًا أن ذلك سيشكل 75% من الطريق نحو الحل". وأوضح أن الخطوة المقبلة تتمثل في "توثيق الاتفاق والتفاوض على مواقع الأراضي"، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وأكد ترامب أنه يرحب بزيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى البيت الأبيض، رغم المشادة الكلامية التي وقعت بينهما في 28 فبراير.

كما أشار إلى أن هناك "اجتماعًا مهمًا مع روسيا غدًا"، معربًا عن أمله في أن تكون المحادثات مثمرة، وأن يتم التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار خلال الأيام القليلة المقبلة.

وجاءت تصريحات ترامب بعد محادثات مطوّلة جرت بين مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين في السعودية، أسفرت عن موافقة واشنطن على استئناف تبادل المعلومات الاستخباراتية مع كييف، فيما أيدت أوكرانيا مقترحًا أمريكيًا لوقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا.

من جانبها، أعلنت روسيا أنها لا تستبعد إجراء تواصل مع الولايات المتحدة في الأيام القليلة المقبلة، حيث قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن موسكو منفتحة على الحوار مع واشنطن بشأن التطورات الأخيرة.