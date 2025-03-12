حارس المصري ضمن معسكر منتخب مصر للناشئين استعدادًا لأمم إفريقيا

تلقت إدارة النادي المصري خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يخطرها من خلاله باستدعاء فادي وائل حارس مرمى فريق الناشئين بالنادي للانضمام لمعسكر منتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا " 2008 ".

والذي يقام بمركز المنتخبات الوطنية "مشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر خلال الفترة من الثالث عشر من مارس الجاري وحتى الخامس والعشرين من الشهر ذاته ضمن استعدادات المنتخب لخوض نهائيات بطولة الأمم الأفريقية للناشئين والمقرر إقامتها بالمملكة المغربية نهاية الشهر الجاري.

علمًا بأن مجموعة منتخب مصر تضم كذلك منتخبات جنوب أفريقيا وبوركينا فاسو والكاميرون