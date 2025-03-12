صدمه قطار.. تفاصيل العثور على جثة شخص أعلى قضبان السكة الحديد بالعياط

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بالتصريح بدفن جثة شخص صدمه قطار بالبدرشين، وذلك بعد مناظرة جثمانه والاطلاع على تقرير مفتش الصحة بأسباب وفاته، كما استمعت إلى إفادات شهود العيان المحيطين بمسرح الحادث والذين أفادوا أن القطار صدمه أثناء عبوره شريط المزلقان، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

جثة على القضبان

البداية بإخطار تلقاه مأمور مركز البدرشين، من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة أعلى قضبان السكة الحديد أسفل الكوبري الأوسطي، بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت قوة من الخدمات الأمنية إلى محل البلاغ وتبين أن المتوفى صدمه القطار بعد مزلقان أبو ربع في أثناء عبوره شريط السكة الحديد.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق