نقل دخل في أجرة.. كواليس إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بالعياط

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بالتحفظ على سيارتين أحدهما أجرة والأخرى نقل تسببا في إصابة ٧ أشخاص في حادث تصادم بطريق مصر أسيوط الزراعي أمام قرية العطف التابعة لمركز العياط، وإجراء تحليل مخدرات لهما لبيان إذا كانوا متعاطين للمخدرات من عدمه، واستعلمت عن الحالة الصحية للمصابين الذين أصيبوا بكدمات وسحجات جراء الاصطدام، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

٧ مصابين في تصادم سيارتين

البداية كانت بتلقي رئيس مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بوقوع حادث تصادم بالطريق الزراعي بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين وقوع تصادم بين سيارتين، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.