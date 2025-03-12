الهلال يكشر عن أنيابه أمام باختاكور ويبلغ ربع نهائي دوري أبطال آسيا

حقق فريق الهلال السعودي فوزًا عريضًا على ضيفه باختاكور الأوزبكي برباعية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، على ملعب المملكة أرينا، في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

كان باختاكور حقق فوزًا مفاجئًا على الهلال في مباراة الذهاب على ملعبه بنتيجة 1-0، مما جعل مهمة الفريق السعودي صعبة نسبيًا في مباراة الإياب.

مباراة الهلال ضد باختاكور

لكن الزعيم نجح في أن يكشر عن أنيابه في موقعة العودة، ويفوز بأربعة أهداف دون رد، ليصبح مجموع المباراتين 4-1.

سجل أهداف الهلال كل من حمد اليامي ومالكوم وسالم الدوسري وناصر الدوسري، في الدقائق 31 و42 و51 من ركلة جزاء و90+2 على الترتيب، وبواقع هدفين في كل شوط.

بذلك، تأهل الهلال إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة على حساب باختاكور الأوزبكي، منتظرًا قرعة دور الثمانية في البطولة القارية.