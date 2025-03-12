بعد 10 أيام من اختفائها.. العثور على جثة الحاجة "فايقة" بأرض زراعية في الفيوم

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم عن هوية الجثة المجهولة التي عثر عليها بأرض زراعية لسيدة مسنة بقرية عقاب بدائرة المركز، كان مبلغ باختفائها منذ ١٠ أيام، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

وتبين أن المتوفاة تدعى "فايقة أحمد عبد الكريم مواليد ١٩٥١" تبلغ من العمر ٧٤ سنة مقيمة بدائرة المركز، مبلغ باختفائها منذ 10 أيام، وتم العثور عليها مسجاة على وجهها داخل أرض زراعية، وبها سحجات في الوجه نتيجة ارتطامها بالأرض.

وبالفحص والتحريات تبين أن المتوفاة تعاني من أمراض صحية، وأصيب بهبوط حاد في الدورة الدموية، ما أسفر عن وفاتها.

وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى سنورس المركزي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها، والتي صرحت بتسليم الجثمان لذويه لدفنه لعدم وجود شبهة جنائية.