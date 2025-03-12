«الناصري والجيل والأحرار ومصر القومي» يحتفلون بيوم الشهيد بالمنيا.. صور

نظم الحزب الناصري وحزب الجيل الديمقراطي وحزب الأحرار وحزب مصر القومي بمحافظة المنيا، حفل إفطار جماعي، وذلك فى إطار احتفالات الدولة بيوم الشهيد وتخليد ذكرى الراحل عبد المنعم رياض وأيضا احتفالا باليوم العالمي للمرأة وعيد الأم.

ترأس الندوة علي عبد المنعم أمين عام الحزب الناصري بالمنيا والمهندس حسام عطفت أمين عام حزب الجيل الديمقراطي ورضا الديك أمين عام حزب مصر القومي، وهناء نور أمين عام حزب الأحرار الاشتراكيين، وحاضر بها الدكتور محمد البدري نبيه أستاذ علم الجغرافيا السكانية والدكتور إيهاب أحمد أستاذ التاريخ الحديث المعاصر، وعدد من الإعلاميين والسياسيين بالمحافظة.

وبدأ الحفل بإفطار جماعي، ثم خطبة دينية لفضيلة الشيخ إيهاب أحمد عبد العزيز المفتش بأوقاف المنيا، أعقبه مائدة مستديرة نقاشية تطرقت عن الاحتفال بذكرى اليوم العالمي للمرأة وأيضا ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض، ويوم الشهيد وكذلك انتصارات العاشر من رمضان في حرب اكتوبر المجيدة.

وفي كلماتهم، أكدوا أمناء الاحزاب السياسية بالمنيا، علي دعمهم الشديد للدولة المصرية والوقوف خلف القيادة السياسية للعبور بالأزمات، مؤكدين عزمهم علي ضرورة التصدي للشائعات وإبراز المجهودات والعمل علي التوعية والثقافة العامة، مقدمين تحياتهم وتقدير لأسر شهداء الجيش الشرطة في عيد الشهيد وداعيين الله لكافة الشهداء الأبرار بالرحمة والمغفرة.

وفي ختام الندوة، انتهز الحاضرون باقتراح العمل علي مخاطبة محافظ المنيا، بضرورة تحديث قاعدة بيانات الشهداء واسرهم، من شهداء الحروب الماضية من 56 و73 و67، والحروب الخارجية مثل حرب اليمن وغيرهم، كذلك عمل تطوير عمراني لحرم النصب التذكاري وتطويره وتوسعه ساحتة لاستيعاب احتفال يوم الشهيد بها، وذلك بما يليق بأهالى المحافظة، واكدو امناء الاحزاب بانهم سيتقدمون بمذكرة تفصيلة للمحافظ وللمستشار العسكري.

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