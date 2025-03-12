أزمة القمة.. وصول الحكم الدولي السعودي محمد الهويش لإدارة لقاء الزمالك والأهلي

وصل، منذ قليل، إلى مطار القاهرة الدولي طاقم تحكيم سعودي بقيادة الحكم الدولي محمد الهويش لإدارة مباراة القمة بين الزمالك والأهلي والمزمع تأجيلها بعد انسحاب الأهلي من القمة.

وكان مصدر خاص داخل وزارة الشباب والرياضة، أكد أن اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، ورابطة الأندية برئاسة أحمد دياب، لم يقوموا بدورهما في حل أزمة لقاء القمة بين الزمالك والأهلي.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، أن الرابطة واتحاد الكرة طلبتا من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، التدخل متأخرًا؛ ورغم ذلك أجرى اتصاله بوزير الشباب والرياضة السعودي لتوفير طاقم تحكيم عاجل لإدارة القمة 130.

وتابع المصدر: “وزير الرياضة عنف الجميع؛ سواء اتحاد الكرة، أو رابطة الأندية بسبب الصراع بينهم وتصاعد الأزمة بالشكل الذي يسيء لكرة القدم المصرية”.

وعلى جانب آخر رغم أجواء أزمة لقاء القمة المتصاعدة بين الزمالك والأهلي، والمقرر لها مساء اليوم وتهديد الأهلي بالانسحاب، استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فور وصوله إلى مطار سفنكس الدولي.

جاء ذلك لحضور فعاليات الجمعية العمومية غير العادية الرابعة عشرة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، المقرر انعقادها في القاهرة اليوم الأربعاء.

وكان في استقبال إنفانتينو أيضًا كل من الدكتور باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والمهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

ورحب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، مؤكدًا اعتزاز مصر باستضافة هذا الحدث الرياضي المهم الذي يجمع قيادات كرة القدم الإفريقية والدولية.

وأشاد الوزير بالعلاقات القوية التي تربط مصر بالاتحادين الدولي والإفريقي، مشددًا على حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم وتطوير كرة القدم في القارة الإفريقية وتعزيز سبل التعاون مع مختلف المؤسسات الرياضية العالمية.

ومن المقرر أن يشهد الاجتماع حضور أعضاء المجلس التنفيذي للكاف، ورؤساء الاتحادات الأعضاء الـ54، وممثلي اتحادات المناطق الست، بالإضافة إلى عدد من نجوم كرة القدم الإفريقية والدولية، ورجال الإعلام الرياضي.