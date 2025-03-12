تريزيجيه يودع دوري أبطال آسيا مع الريان بالهزيمة من أهلي جدة

تلقى فريق الريان القطري، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمود حسن تريزيجيه هزيمة من مضيفه أهلي جدة السعودي بثنائية دون رد، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، في إطار منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وحجز أهلي جدة مقعده في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما كرر فوزه على رفاق تريزيجيه ذهابًا وإيابًا، ليصبح مجموع المباراتين 5-1.

محرز يقضي على أحلام تريزيجيه مع الريان

وقاد الجزائري رياض محرز فريقه أهلي جدة للفوز بتسجيله هدفي المباراة في الدقيقتين 77 و83، ليؤكد تفوق فريقه على الريان في هذه المواجهة.

وشارك تريزيجيه في التشكيل الأساسي لفريق الريان، لكنه لم يتمكن من مساعدة الرهيب على تحقيق الفوز، حيث استبدل في الدقيقة 73 وحل بدلًا منه جابرييل بيريرا.

وكرر الأهلي فوزه على الريان في هذه المواجهة، بعدما تغلب عليه بنتيجة 3-1 في مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي على ملعب استاد أحمد بن علي.

بذلك، شارك تريزيجيه في 9 مباريات مع الريان في دوري أبطال آسيا للنخبة، سجل خلالها هدفًا وحيدًا.

وتعاقد الريان القطري مع محمود حسن تريزيجيه لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة قادمًا من طرابزون سبور التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وذلك قبل أن يعود إلى النادي الأهلي بعد نهاية الموسم الجاري بعقد لمدة 5 سنوات.