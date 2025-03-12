الصين تطلق 18 قمرا صناعيا إلى الفضاء

أطلقت الصين بنجاح الصاروخ الحامل من طراز "لونغ مارش-8 واي 6" من موقع إطلاق المركبات الفضائية التجارية في مقاطعة هاينان جنوبي البلاد، لترسل 18 قمرا صناعيا إلى الفضاء.

وذكرت الشركة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء الجوي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الصينية- الثلاثاء، أن الأقمار الصناعية دخلت المجموعة الخامسة من نوعها، المدار المحدد مسبقا بنجاح، وستشكل هذه الأقمار كوكبة الإنترنت التجارية الصينية "سبيس سيل".

وتمثل هذه المهمة الإطلاق الافتتاحي من منصة الإطلاق رقم 1 بالموقع، والذي يشير، بعد الإطلاق الافتتاحي من المنصة رقم 2 في 30 نوفمبر 2024، إلى جاهزية المنصتين لإطلاق أول ميناء فضائي تجاري صيني للمهام المستقبلية.

والصاروخ الحامل من طراز "لونغ مارش-8، الذي طورته الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا مركبات الإطلاق التابعة للشركة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء الجوي، هو صاروخ متوسط الرفع يعمل بالوقود السائل ومُحسَّن لإطلاق أقمار صناعية متعددة إلى مدارات أرضية منخفضة ومتوسطة وعلى نحو موفر في التكلفة.

كما تمثل هذه المهمة الرحلة رقم 563 لعائلة صاروخ "لونغ مارش"، وهي ركيزة نظام النقل الفضائي الصيني.