ترامب: آمل أن توافق روسيا على وقف النار في أوكرانيا

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، عن أمله في أن توافق روسيا على مقترح وقف إطلاق النار الذي أعده مسؤولون أمريكيون وأوكرانيون.

وأكد ترامب في تصريحات للصحفيين نقلتها قناة "الحرة الأمريكية" أن اجتماعا أمريكيا - روسيا سيعقد اليوم أو غدا لمناقشة المقترح، مشيرا إلى أن إدارته تعمل على إنهاء النزاع بين موسكو وكييف من خلال اتفاق شامل.

وأضاف "إنه يعتزم دعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مجددا إلى البيت الأبيض، في محاولة لاستئناف المحادثات بعد المشادة التي وقعت بينهما الشهر الماضي خلال اجتماع في المكتب البيضاوي، والتي غادر على إثرها زيلينسكي واشنطن دون التوقيع على صفقة المعادن الاستراتيجية مع الولايات المتحدة".