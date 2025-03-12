محمد صلاح يودع دوري أبطال أوروبا مع ليفربول بركلات الترجيح

ودع النجم المصري محمد صلاح رفقة فريقه ليفربول الإنجليزي، منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد الهزيمة من باريس سان جيرمان الفرنسي بركلات الترجيح.

استضاف فريق ليفربول بقيادة محمد صلاح، نظيره باريس سان جيرمان على ملعب أنفيلد، في إطار منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

محمد صلاح يودع دوري أبطال أوروبا من دور الستة عشر

وكان ليفربول حقق انتصارًا صعبًا خارج الديار على باريس سان جيرمان بهدف للا شيء، في مباراة ذهاب دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا، التي أقيمت الأسبوع الماضي على ملعب حديقة الأمراء.

وفي مباراة العودة، التي أقيمت مساء الثلاثاء 11 مارس 2025، تقدم باريس سان جيرمان على ليفربول في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف للا شيء، ليتجه اللقاء إلى ركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في مواجهتي الذهاب والإياب.

وحسم باريس سان جيرمان بطاقة التأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب ليفربول، بعد الفوز عليه بنتيجة 4-1 بركلات الحظ الترجيحية.

وشارك محمد صلاح أساسيًا مع ليفربول ضد باريس سان جيرمان، ولعب المباراة كاملة حتى نهايتها، كما سجل ركلته الترجيحية في شباك الحارس دوناروما.

وسجل عثمان ديمبلي هدف باريس سان جيرمان في الدقيقة 12، بعد استغلال خطأ دفاع رفاق محمد صلاح وحارس مرماهم أليسون بيكر.

بذلك، ودع محمد صلاح مع ليفربول بطولة دوري أبطال أوروبا لصالح باريس سان جيرمان، الذي ينتظر الفائز من مواجهة أستون فيلا الإنجليزي وكلوب بروج البلجيكي في ربع النهائي.

وبذلك، خاض محمد صلاح 9 مباريات مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 4 آخرين.