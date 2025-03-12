روبيو: اتفاق واشنطن وكييف يمهد الطريق لإنهاء النزاع في أوكرانيا بشكل دائم

قال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، الثلاثاء، إن الإدارة الأمريكية قدمت عرضًا لوقف إطلاق النار خلال المحادثات الثنائية في جدة، وقد وافقت أوكرانيا عليه، ما يمهد الطريق لمفاوضات مباشرة تهدف إلى إنهاء النزاع بشكل دائم يراعي المصالح الأوكرانية وأمنها واستقرارها.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، أكد روبيو، في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي في العاصمة السعودية الرياض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى منذ اليوم الأول لرئاسته إلى تحقيق السلام، مشيرًا إلى أن هدفه الأساسي هو إنهاء الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وأعرب روبيو عن تقديره العميق للدور الذي لعبته المملكة العربية السعودية في استضافة المحادثات، مشيدًا بجهود الملك سلمان بن عبدالعزيز في تسهيل هذه الخطوة الدبلوماسية، موضحا أن الولايات المتحدة ستنقل هذا العرض إلى الجانب الروسي، معربًا عن أمله أن تقبل موسكو به، معتبرًا أن "الكرة الآن في ملعب روسيا".

من جانبه، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي مايكل والتز، إن الوفد الأوكراني أبدى تجاوبًا واضحًا مع رؤية ترامب للسلام، حيث أعلن التزامه بوقف القتال ووضع حد للخسائر البشرية والمادية التي تشهدها جبهات القتال.

وأضاف والتز، خلال المؤتمر الصحفي نفسه، أن المحادثات تناولت أيضًا ضمانات أمنية طويلة الأمد لأوكرانيا، بالإضافة إلى سبل إنهاء النزاع بصورة نهائية.

وأكد أن الجهود الدبلوماسية التي يقودها ترامب بدأت من البيت الأبيض، حيث أجرى محادثات مباشرة مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مشيرًا إلى أن عملية التفاوض ستستمر عبر القنوات الدبلوماسية، بما في ذلك لقاءات مرتقبة مع وزراء خارجية دول مجموعة السبع ومسؤولي حلف الناتو.