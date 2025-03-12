ندوة عن «العنف والتنمر ظاهرة كارثية تهدد أطفالنا» بشمال سيناء

أقيمت بمعهد ضاحية السلام الأزهري بالعريش ندوة عن "العنف والتنمر" "ظاهرة كارثية تهدد أطفالنا" تحت رعاية الدكتور أحمد سمير بدر، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء وفضيلة الشيخ مصباح العريف مدير عام الأزهر الشريف وتكليف الدكتور أسامة سالم مدير الطب الوقائى بمديرية الصحة.

وأشار فتحي عثمان أخصائي صحة المجتمع والبيئة والسلوكيات الصحية إلى استمرار البرامج الصحية لرفع الوعي الصحي داخل المنشآت التعليمية بالتعاون مع الأزهر الشريف.

ندوة اليوم بمعهد ضاحية السلام الأزهري جرت بحضور فضيلة الشيخ محمد عبد الموجود شيخ المعهد وا.آية عبد العليم المسئول الإعلامي وا.إسراء علي الزائرة الصحية.

وتحدث فضيلة الشيخ محمد عبد الجواد شيخ المعهد عن التنمر مؤكدا أن التنمر سلوك مرفوض وأن الإسلام يدعو إلى الأخلاق والآداب الإسلامية الحسنة، وإلى البعد عن الأخلاق السيئة ومنها التنمّر؛ ففيه سخرية وتهكّم على الناس واوضح الامر الرباني بالبعد عن الاستهزاء بالآخرين أو إهانتهم، والنهي عن لمز الناس؛ بأن نقول لهم ما يُهينهم، أو يُحقّرهم ويصغّرهم، وعن التنابز بالألقاب؛ فلا يجوز مناداة الأشخاص بأسماء، أو صفات سيئة يكرهون سماعها...

كما أكدت ا.شيماء عبدالحليم مسؤول التثقيف الصحي والإعلام بالمديرية أن العنف والتنمر أصبح ظاهرة منتشرة ومن أهم الأمراض السلوكية في المجتمعات العصرية مشيرة انها تجربة متكررة الحدوث لاقبح معاني قانون الغاب والتي من خلالها يتم استخدام القوة والعدوانية والتخويف المتعمد كما ان الطفل يرى نفسه من خلال نظرة الناس اليه وخاصة زملائه ومدرسيه.

وأوضحت أن جروح وأثار "العنف اللفظي" لا ترى وانها أشد بكثير من العنف الجسدي فهي تعمل علي انعدام الثقة وتعطيل الطاقات الإبداعية وأوضحت أشكال العنف مثل الألفاظ المسيئة والشتم والتخويف والتهديد والتعبيرات والألقاب السيئة بما فيها من احتقار أو استخفاف ومدى التآثير السلبى المدمر الذي يحدث للأطفال.

وأشارت إلى آثاره السلبية على الصحة النفسية وأن الدراسات قد أوضحت أن أهم نتائج العنف والتنمر هي الذعر والخوف والقلق والاحباط والاكتئاب الذي يمكن ان يؤدي إلى الانتحار وان الدراسات الحديثة أثبتت أن هناك أضرار دائمة تبقى مدى الحياة تمثلت في جروح وندوب في الدماغ (كلية الطب جامعة هارفارد) وأكدت الدراسات ان العنف يؤثر على الذكاء والقدرة على اتخاذ القرار كذلك تخلف في تطور الاتصال بين الفصين الأيمن والأيسر للدماغ كذلك التوتر العصبي وأمراض القلب وضعف الجهاز المناعه كما اوضحت كيفية التعامل مع التنمر وطرق مواجهته بوعي وثقة.