قصور الثقافة تطلق أولى احتفالات رمضان بشمال سيناء

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، أولى فعاليات برنامج ليالي رمضان الثقافية والفنية بفرع ثقافة شمال سيناء، وذلك في إطار برنامج وزارة الثقافة للاحتفال بالشهر الكريم.

أقيمت الفعاليات بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وشهدت أنشطة متنوعة للرواد، ضمن البرنامج المنفذ من خلال إقليم القناة وسيناء الثقافي، بإشراف د. شعيب خلف مدير عام الإقليم، حيث تضمنت محاضرات ثقافية ودينية وورش فنية لصناعة الخرز وفوانيس رمضان وأمسيات شعرية احتفالا بشهر رمضان.

وعقدت ورشة فنية في "الخرز" بقصر ثقافة العريش ضمن فعاليات إدارة ثقافة المرأة، قامت خلالها المدربة سماح ماهر، بشرح التقنيات المختلفة لصناعة الخرز وكيفية استخدام الأدوات وطرق التشطيب وكيفية تنفيذ مكملات العمل، الى جانب أمسية شعرية للشاعر هشام المالح، إعداد محمد محروس مشرف نادي أدب العريش.

وفى بيت ثقافة المساعيد عقدت ورشة فنية بعنوان "الحياة في رمضان" تدريب سلوى برعي مسئول النشاط، كما عقدت ورشة فنية في "الرسم" وورشة إبداع فني لصنع زينة رمضان، بمكتبة النجاح، إعداد مسعود نصار مسئول النشاط.

واستمرارا لفعاليات فرع ثقافة شمال سيناء برئاسة أشرف المشرحاني، عقد قصر ثقافة بئر العبد محاضرة بعنوان "كيف نستقبل شهر رمضان" عقدها، بالتعاون مع وزارة الأوقاف، ألقاها الشيخ محمد سلام، تحدث عن كيفية استقبال شهر رمضان، موضحا أنه لا يقتصر على إعداد موائد الطعام للمحتاجين، بل يحتاج من المسلم الى إعداد نفسه إعدادا جيدا للصيام والعبادة.

وفي السياق عقدت محاضرة ثقافية بعنوان "رمضان بين الغذاء والعبادة" ألقاها الشيخ سامح سليمان من وعظ فتوى الأزهر الشريف، ببيت ثقافة رابعة، تحدث عن آداب ومبطلات الصيام، والعبادة في رمضان.

تأتي الفعاليات ضمن برنامج حافل أعدته هيئة قصور الثقافة، يتضمن أكثر من 1640 فعالية ثقافية وفنية كبرى في 11 موقعا مركزيا بالقاهرة والأقاليم، بالإضافة إلى أكثر من 3000 فعالية أخرى في مختلف المواقع الثقافية على مدار الشهر الكريم.