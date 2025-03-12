وكيل وزارة الشباب بسيناء يشهد اختبارات اختيار سفراء جدد لـ«مشواري»

شهد إيهاب حسن عبد الوهاب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، اختبارات اختيار سفراء جدد لمشروع مشواري للمهارات الحياتية التى تتبناها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة “يونيسيف” وتنفذه إدارة تمكين الشباب، وذلك بقاعة الاجتماعات بالمديرية، فى حضور أماني عبد العظيم مدير إدارة تمكين الشباب بالمديرية، محمد أبو اليل منسق عام المشروع بالمحافظة، وعدد من المدربين المعتمدين لدى وزارة الشباب والرياضة.

وجرى تنفيذ الاختبارات خلال اليوم بقاعة المؤتمرات بالمديرية، حيث تم الإعلان عن اختيار سفراء جدد لمشواري على صفحات السوشيال ميديا ومنها (صفحة المديرية، ومراكز الشباب والصفحات الشخصية، وجروبات الواتس آب ) من خلال لينك التسجيل موضح به البيانات الشخصية للمتقدمين.

واستمع حسن عبد الوهاب واللجنة المشكلة لبعض الأسئلة المطروحة فى الاختبار لسفراء الجدد، وتويجه لهم بعض الأسئلة توضح قدراتهم فى التعامل مع الغير، وأي موقف محرج من المتوقع التعرض لها، مستوى تمكنهم فى التعامل مع طرق التسجيل على سيستم الوزارة، وأيضا مع المادة العلمية بشكل أبسط وأسهل.

كما حفّز المدربين الحضور على ضرورة أن يكون لكل فرد رسالة فى الحياة، قادر على التأثير فى المحيطين، ويسعى لتحقيق أهداف يسعد بها فى المستقبل، وأن العمل فى التدريب ما هو إلا رسالة تسعى إلى تكوين وتغير من ثقافة الشعب فيما يتفق مع وزارة الشباب والرياضة برؤية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، من تأثير فى تكوين الشخصية المصرية المعاصرة لتحقيق أهداف مصر فى التنمية المستدامة 2030.

كما أن البرنامج يعرض مهارات الحقيبة التدريبية والتى تشمل على تعليم واتقان لمجموعة من العناصر الهامة مثل..(التفكير الإيجابي – الأساليب التحفيزية – التواصل – التقبل _ التفكير الإبداعي ) وذلك بعدة جلسات تدريب فى الفترة المحددة لكل برنامج.