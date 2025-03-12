محمد صلاح في خطر.. ليفربول وباريس سان جيرمان إلى ركلات الترجيح

اتجهت مباراة فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، ضد باريس سان جيرمان الفرنسي إلى ركلات الترجيح، والتي تجمع بينهما في إطار منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

انتهى الوقت الأصلي من مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان بتقدم الفريق الباريسي بهدف للا شيء.

مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان

وكان ليفربول حقق انتصارًا صعبًا خارج الديار على باريس سان جيرمان بهدف للا شيء، في مباراة ذهاب دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا، التي أقيمت الأسبوع الماضي على ملعب حديقة الأمراء، وشهدت مشاركة محمد صلاح قبل استبداله بزميله هارفي إيليوت، الذي بدوره سجل هدف اللقاء الوحيد.

ويشارك محمد صلاح أساسيًا مع ليفربول ضد باريس سان جيرمان، وحاول أكثر من مرة هز شباك الضيوف، لكن دفاع وحارس المرمى تصدوا لمحاولات الفرعون المصري.

وأهدر محمد صلاح هدفين في أول 5 دقائق من المباراة، الأول من كرة عرضية في الدقيقة الرابعة أطاح بها خارج نطاق المرمى، أما الثاني بعد مجهود فردي له لكن لم ينجح في تسديد الكرة بشكل جيد لتمر بجانب القائم الأيمن للإيطالي جيانلوجي دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان.

وعاقب عثمان ديمبلي ليفربول على هاتين الكرتين، ليضع باريس سان جيرمان في المقدمة بهدف في الدقيقة 12، بعد استغلال خطأ دفاع رفاق محمد صلاح وحارس مرماهم أليسون بيكر، لينتهي الشوط الأول بتقدم البي إس جي بهذا الهدف.

وفي الشوط الثاني، سيطر ليفربول على مجريات اللعب وحاول هز شباك سان جيرمان بشتى الطرق، لكن لم تنجح محاولاته لينتهي الوقت الأصلي بنتيجة 1-0 لفريق باريس سان جيرمان، ليصبح مجموع مباراتي الذهاب والإياب حتى الآن 1-1، ليتجه الفريقان إلى شوطين إضافيين لتحديد المتأهل منهما لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفي الشوطين الإضافيين، تبادل الفريقان السيطرة على مجريات اللعب، لكن دون جدوى، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح الحاسمة، ليصبح محمد صلاح في خطر حيث يواجه شبح توديع البطولة بعد ركلات الحظ.

خاض محمد صلاح 9 مباريات مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 4 آخرين.