روسيا: اتصالات مرتقبة بين مسؤولين روس وأمريكيين خلال الأيام المقبلة

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الثلاثاء، أن هناك احتمالًا لإجراء محادثات بين مسؤولين روس وأمريكيين خلال الأيام القليلة المقبلة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن موعدها أو جدول أعمالها.

وأوضحت زاخاروفا أن هذه الاتصالات تأتي في ظل التطورات الأخيرة، لا سيما عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مراجعة استراتيجية بلاده في التعامل مع روسيا.

وتشهد العلاقات بين موسكو وواشنطن توترًا متزايدًا على خلفية عدد من القضايا، أبرزها الأزمة الأوكرانية، والعقوبات الاقتصادية، واتفاقيات الحد من التسلح. ومن المتوقع أن تسلط المحادثات المرتقبة الضوء على بعض هذه الملفات، في محاولة لبحث سبل تخفيف التوتر بين البلدين.

ولم تصدر أي تصريحات رسمية من الجانب الأمريكي حتى الآن بشأن تأكيد هذه المحادثات أو تحديد موعدها.