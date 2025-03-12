دراما الأجزاء.. استثمار نجاح أم إبداع؟

نجاح أي عمل فني يغري صناعه بتقديم أجزاء جديدة منه؛ نظرًا لأن الجمهور أصبح متعلقًا به ويرغب في متابعته، وهناك العديد من التجارب المصرية والعالمية التي حققت الأجزاء المتتالية منها النجاح، بل إن هناك أعمالًا فنية حققت الأجزاء الجديدة منها نجاحًا فاق نجاح الأجزاء الأولى منها، ولكن يبقى السؤال الأهم، هل تلك الأعمال الفنية تتحمل تقديم أجزاء جديدة منها، أم أن الأمر استثمار للنجاح فقط لا غير؟

«البوابة نيوز» التقت مع عدد من أبرز نقاد الفن للتعرف على آرائهم في الأعمال الدرامية التي تشهد تقديم أجزاء جديدة منها في موسم رمضان 2025، وفكرة تقديم أجزاء جديدة من المسلسلات بشكل عام.

شريحة مضمونة

قالت الناقدة حنان شومان، إن هناك بعض المسلسلات التي تم تقديم أجزاء جديدة منها في موسم رمضان 2025 وحازت على إعجاب الجمهور، وكان أبرز تلك المسلسلات الجزء الثاني من مسلسل "أشغال شقة"، حيث نجحت الحلقات الأولى من المسلسل في جذب انتباه الجمهور ونالت إعجابه، خاصة أن مسلسل "أشغال شقة" تدور أحداثه في إطار لايت كوميدي ومن الممكن استمراره، وأيضا مسلسل "المداح" له جمهوره والقصة التي يتناولها المسلسل سمحت بأن يتم تقديمه على مدار عدة أجزاء، ولكن بالنسبة للجزء الثاني من مسلسل "العتاولة" أعتقد أنه بعد عرض الحلقات الأولى منه لن يحقق نفس النجاح الذي حققه الجزء الأول من المسلسل، وذلك لأن الصراع الرئيسي تم تقديمه في الجزء الأول وأعتقد أنه حتى الآن لا توجد أحداث جديدة ومختلفة تجذب المشاهدين للجزء الثاني.

وأشارت حنان شومان، خلال حديثها لـ«البوابة»، إلى أن فكرة تقديم أجزاء جديدة من مسلسل حقق النجاح، تأتي لأن صناع العمل ضامنين شريحة من الجمهور نال الجزء الأول من المسلسل إعجابهم، بالإضافة إلى من سمعوا عن نجاح الجزء الأول، فبالتالي يكون هناك نوع من الضمان لأن يكون هناك جمهور سوف يتابع الحلقات الأولى من المسلسل، ولكن استمرار متابعة الجمهور لباقي الحلقات من عدمه يتوقف على هل هناك جديد سوف يتم تقديمه في الجزء الجديد أم أن المسلسل توقف عند نجاح الجزء الأول، وهذا سوف يتضح خلال الحلقات القادمة من تلك المسلسلات.

النتيجة تختلف

من جانبه قال الناقد عصام زكريا، إنه لا توجد أي مشكلة في تقديم جزء جديد من أي مسلسل حقق النجاح، ودائما تكون هناك محاولات لاستغلال نجاح أي عمل فني بتقديم أجزاء جديدة منه، وتكون هناك محاولة لتقديم جزء أفضل من الجزء الأول وتطوير العمل الفني وتلافي أخطاء الجزء السابق، أو يكون هناك نوع من الثقة وتقديم جزء أقل من الجزء الأول للمسلسل لعدم وجود أي جديد يتم تقديمه في الجزء التالي، والنتيجة النهائية تختلف من عمل فني لآخر حسب صناع كل عمل، وهناك مسلسلات تم تقديمها على مدار عدة أجزاء وحققت نجاحا أكبر من الجزء الأول مثل مسلسل "الكبير" ومسلسل "اللعبة"، وهناك أعمال فنية أخرى لم تحقق الأجزاء الجديدة منها نفس نجاح الجزء الأول.

وأضاف عصام زكريا، خلال حديثه لـ"البوابة"، أنه بالنسبة للأعمال الدرامية التي تم تقديم أجزاء جديدة منها في موسم رمضان 2025، سوف يتضح هل حققت النجاح وأضافت للجزء السابق أم لا، بعد عرض عدة حلقات من تلك المسلسلات ومعرفة رد فعل الجمهور عليها، وبالنسبة لمسلسل "أشغال شقة جدا" والجزء الثالث من مسلسل "كامل العدد"، أعتقد أنه بعد عرض الحلقات الأولى، أن تلك المسلسلات جذبت الجمهور، وذلك لأن تلك النوعية من الأعمال الدرامية يكون الجمهور قد تعلق بالشخصيات من الجزء الأول، وأصبحت الشخصيات مألوفة بالنسبة للجمهور، والأهم في تقديم أجزاء جديدة من أي مسلسل هو أن لا تخيب تلك المسلسلات توقعات المشاهدين.

استثمار النجاح

وقالت الناقدة خيرية البشلاوي، إن تقديم جزء جديد من أي مسلسل يأتي بعد نجاح الجزء الأول من المسلسل، ويكون استثمار لنجاح الجزء الأول، ولكن فكرة أن يستمر النجاح من عدمه يكون بعد الانتهاء من عرض الجزء الجديد من المسلسل، وفكرة تقديم أجزاء جديدة من المسلسلات قدمت كثيرا من قبل لمسلسلات حققت الأجزاء الأولى منها النجاح.

وأشارت خيرية البشلاوي خلال حديثها لـ"البوابة"، إلى أن هناك بعض الأعمال الدرامية التي تم تقديم أجزاء جديدة منها في موسم رمضان 2025، ونجحت في جذب الجمهور بعد عرض الحلقات الأولى من تلك المسلسلات، ولكن التقييم الفني للعمل ككل يكون بعد الانتهاء من عرض تلك المسلسلات.

ويشهد موسم رمضان 2025، تواجد خمسة أعمال درامية يتم تقديم أجزاء جديدة منها بعد نجاح الأجزاء السابقة من تلك المسلسلات، حيث هناك أعمال فنية يتم تقديم جزء ثان منها وهي "أشغال شقة جدا"، "العتاولة 2"، "جودر 2"، كما يتم تقديم الجزء الثالث من مسلسل "كامل العدد"، والجزء الخامس من مسلسل "المداح".

مسلسل "أشغال شقة جدا"، وهو الجزء الثاني من مسلسل "أشغال شقة"، بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، مصطفى غريب، شيرين، ومحمد عبدالعظيم، ومن تأليف شيرين وخالد دياب، وإخراج خالد دياب، ويُعد من الأعمال الكوميدية التي لاقت شعبية كبيرة بفضل حواراته الممتعة وأحداثه التي تمزج بين الفكاهة والمواقف اليومية.

مسلسل "المداح 5" بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، تامر شلتوت، دنيا عبدالعزيز، خالد سرحان، يسرا اللوزي، سهر الصايغ، محسن محيى الدين، فتحي عبدالوهاب، أحمد بدير، حنان سليمان، محمد علي رزق، غادة عادل، جوري بكر، وخالد الصاوي، من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج، وتدور أحداثه حول صابر المداح الذي يواصل خوض حروبه ضد الجن، ويسعى بكل عزيمة للتغلب عليهم والتخلص من شرورهم.

مسلسل "العتاولة 2" بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، نسرين أمين، مُصطفى أبوسريع، هُدي الإتربي، ثراء جبيل، مريم الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، زينب العبد وآخرين، ومن تأليف مُصطفي جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى، وتدور أحداثه في إطار شعبي، حول الشقيقين "خضر" و"نصار" اللذين ورثا السرقة والأعمال الشريرة من والدهما، ثم يدخلان في صراعات يكون لها أثرها في تدمير العائلة.

مسلسل "جودر 2"، بطولة ياسر جلال، ياسمين رئيس، عابد عناني، تارا عماد، وفاء عامر، وليد فواز، محمد التاجي، أيتن عامر، أحمد ماهر، محمود البزاوي، هنادي مهنا، محمد علي رزق، منذر مهران، وآخرين، والعمل من تأليف أنور عبدالمغيث، وإخراج إسلام خيري، وتدور أحداثه في إطار من الخيال والفانتازيا، من خلال حكايات شهرزاد للملك شهريار وهي إحدى حكايات ألف ليلة وليلة.

مسلسل "كامل العدد"، بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، إنجي المقدم، حسين فهمي، بدرة، إسعاد يونس، ميمي جمال، مريم الخشت، من تأليف يسر طاهر، إخراج خالد الحلفاوي، وتدور الأحداث حول ليلى التى تعمل فى مجال مستحضرات التجميل، وزوجها أحمد الذي يعمل دكتور تجميل، ويعيشان في منزل يضم ثمانية أبناء.