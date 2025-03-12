إنتر ميلان يثأر لجاره من فينورد في دوري أبطال أوروبا

تأهل فريق إنتر ميلان الإيطالي إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على ضيفه فينورد الهولندي بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما، مساء الثلاثاء، على ملعب جوزيبي مياتزا، ضمن منافسات إياب دور الـ16 من البطولة.

وكان إنتر ميلان حقق فوزًا ثمينًا في مباراة الذهاب على ملعب فينورد بنتيجة 2-0، ليتأهل لدور الثمانية في دوري أبطال أوروبا بمجموع المباراتين 4-1.

مباراة إنتر ميلان ضد فينورد

افتتح إنتر ميلان التسجيل مبكرًا عن طريق المهاجم الفرنسي ماركوس تورام في الدقيقة الثامنة بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وأدرك فينورد التعادل في الدقيقة 42 عن طريق جاكوب مودير من ركلة جزاء، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وفي الشوط الثاني، أكد إنتر ميلان تفوقه بهدف ثان سجله لاعب الوسط التركي هاكان تشالهان أوغلو في الدقيقة 51 من ركلة جزاء أخرى.

بذلك، ثأر إنتر ميلان لجاره ميلان من فينورد، حيث نجح الفريق الهولندي في إقصاء الروسونيري من دوري أبطال أوروبا من الملحق المؤهل لدور الستة عشر.

ويواجه إنتر ميلان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بايرن ميونخ، بعدما أطاح بنظيره باير ليفركوزن.